12 декабря - День Конституции России

11.12.2024 | 15:52

Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. В этот день в 1993 году основной закон страны был принят на референдуме, а 25 декабря его текст опубликовала «Российская газета».

С 1994 года 12 декабря числилось одним из «красных дней календаря» - государственных праздников. Однако в 2004-м после принятия Госдумой РФ поправок к Трудовому кодексу День Конституции перестал быть выходным. В июле 2005-го праздник был добавлен к памятным датам России.

12 декабря отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Пандемия COVID-19 вскрыла проблемы системы во многих странах. Масштабы кризиса подчеркнули острую необходимость в обеспечении всеобщего охвата медицинскими услугами.

В историю 12 декабря вошло решением Политбюро ЦК КПСС о вводе советских войск в Афганистан в 1979 году. Также в этот день в 1817 году в Москве состоялось открытие Манежа, в Великобритании была основана Ассоциация настольного тенниса, а в 2012-м начались торжества по случаю 850-летия собора Парижской Богоматери.

В этот день родились русский историк и писатель Николай Карамзин, французский романист Гюстав Флобер, певец Фрэнк Синатра, композитор Владимир Шаинский, советские актеры Леонид Быков и Виталий Соломин.

В народном календаре сегодня Парамон Зимоуказатель. Считалось, что в этот день можно предсказывать погоду: ясное утро предвещало отсутствие осадков в течение всего месяца, а метель грозила затянуться на целую неделю. На Парамона у крестьян было принято счищать с крыш домов снег, причем ни в коем случае не лопатой, а веником или метлой.

Именины 12 декабря отмечают Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей и Федор.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь советует не начинать ничего нового, а завершить начатые дела, причем в спокойном темпе, чтобы избежать чрезмерного напряжения.