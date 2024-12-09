10 декабря вспомним о правах человека и животных

09.12.2024 | 16:30

Сегодня, 10 декабря, во всем мире отмечается День прав человека. 76 лет назад в этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

В документе провозглашены неотъемлемые права каждого вне зависимости от расы и цвета кожи, пола и религии, политических убеждений и социального положения.

Существует и Всеобщая декларация прав животного. Она была принята в 1998 году, в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это неслучайно, учредители Международного дня прав животных таким образом подчеркнули: не только люди на Земле имеют право на жизнь и защиту.

Документ состоит из 10 статей и гласит, что каждое существо имеет право на жизнь без страданий и эксплуатации, а обязанность человека - заботиться о восстановлении исчезающих популяций и не допускать жестокого обращения с животными.

Известно 10 декабря и как День создания службы связи МВД России, которая появилась в 1949 году.

10 декабря в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1698 году Петр I учредил императорский орден святого апостола Андрея Первозванного. В 1866-м Федор Тютчев написал стихотворение «Умом Россию не понять…», характеризующее русский менталитет. А в 1987-м поэту Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе.

10 декабря родились художник и архитектор Александр Брюллов, поэт и писатель Николай Некрасов, советский артист цирка, актер Михаил Румянцев (знаменитый Карандаш) и советский хоккейный и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Тарасов.

В народном календаре сегодня Знамение - праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы. В этот день в старину внимательно смотрели на звездное небо, следили за полетом птиц и поведением зверей, за облаками, слушали ветер, выискивая приметы и знаки того, что ждет в будущем.

Именины сегодня отмечают Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Фекла и Яков.

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь призывает избавиться от иллюзий и осознать ответственность за каждый шаг. При этом день удачен для работы и бизнеса.