07.12.2024 | 09:12

Сегодня станет уместным посетить картинную галерею или музей и поздравить всех, кто связан с искусством. Потому что 8 декабря - Международный день художника. Праздник учредили в 2007 году.

Также 8 декабря считается днем образования Казначейства России. В 1992 году Президент РФ Борис Ельцин подписал указ, согласно которому была создана система органов Федерального казначейства.

Эта служба зародилась еще во времена Древней Руси, когда при княжеских и боярских дворах появилась должность хранителя материальных ценностей.

Сегодня Федеральное казначейство - это орган исполнительной власти. Он находится в ведении Министерства финансов РФ.

8 декабря известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1982 году была основана Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил России, в 1955-м Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг организации, который впоследствии перешел к Евросоюзу, в 1980-м в Нью-Йорке было совершено смертельное покушение на Джона Леннона - одного из легендарных The Beatles, а в 1991-м в Беловежской Пуще подписали соглашение о распаде СССР и создании СНГ.

8 декабря родились голливудская звезда Ким Бейсингер, актрисы Алиса Фрейндлих, Клара Румянова и Марина Голуб, актеры Евгений Стеблов и Лев Борисов, вокалист группы The Doors Джим Моррисон.

В народном календаре сегодня Клим Холодный. В этот день готовились к сильным морозам, но, если петухи запели рано, ждали скорой оттепели. Женщины в этот день пряли, а мужчины обмолачивали зерно, причем строго на голодный желудок: в Климентьев день любое важное дело полагалось выполнять натощак.

Именинники сегодня Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Ил(л)арион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен и Ярослав.

Растущая Луна – во второй четверти. Лунный календарь предупреждает, что сегодня возможны неприятные сюрпризы, непредвиденные события, конфликты. День неблагоприятен для медлительных людей, нужно побуждать себя к активности.