6 декабря - день памяти Александра Невского

05.12.2024 | 16:30

6 декабря в России день рождения своей службы отмечают сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД.

Борьба с распространением запрещенных веществ нацелена на тех, кто занимается их производством и сбытом. Задача противостоять злоумышленникам возложена на профильные структуры правоохранительных органов.

Такие подразделения в системе МВД РФ появились 6 декабря 1991 года. В то время данная служба была очень нужна, поскольку наркотрафик и число наркозависимых в стране стали увеличиваться и принимали угрожающие масштабы.

Также 6 декабря православные христиане вспоминают великого князя Александра Невского. Талантливый полководец и дипломат, мудрый и сильный правитель все силы положил на защиту Русской земли от иноземных захватчиков. Церковь славит его за кроткое служение ближним и помощь, оказанную народу во времена тяжелых испытаний и лишений.

Примечательно, что 6 декабря 1941 года, в день памяти Александра Невского, шло контрнаступление советских войск под Москвой, а в 1942 году 700-летие Ледового побоища на Чудском озере, которое выиграл князь, совпало с Пасхой. На денежные средства Русской православной церкви была создана воздушная эскадрилья его имени. И по сегодняшний день в народе живет вера, что Александр Невский хранит северные границы российского государства.

6 декабря произошло несколько знаменательных событий. В 1492 году Христофор Колумб открыл остров Гаити, в 1590-м царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому в Юрьев день, в 1741-м в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна.

6 декабря появились на свет актер театра и кино Николай Баталов, режиссер и сценарист Владимир Наумов, писатель Сергей Залыгин, заслуженный артист РФ и политик Михаил Евдокимов.

В народном календаре 6 декабря - Митрофанов день. В старину устраивали гулянья: собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво, а потом начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан и Федор.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь рекомендует: мыслите позитивно и будьте доброжелательны, злость сегодня противопоказана. В делах вас будет ждать успех.