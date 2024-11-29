30 ноября - Всемирный день домашних животных

29.11.2024 | 16:53

В последний день осени, 30 ноября, на всей планете отмечается День защиты информации. В 1988 году его учредила ассоциация компьютерного оборудования, чтобы предупредить пользователей о необходимости защищать свои данные.

Кстати, именно в 1988-м мир информационных технологий серьезно пострадал после атаки «червя» - компьютерного вируса Морриса.

Если у вас есть собака, кошка, птичка, хомячок или любой другой домашний любимец, то сегодня следует устроить ему праздник. Потому что 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. В России его празднуют с 2000 года.

Девизом Дня домашних животных стали слова Маленького принца из сказки Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Праздник учредили, чтобы еще раз напомнить людям об ответственности за братьев меньших.

Также сегодня День памяти всех жертв применения химического оружия.

30 ноября известно в истории рядом знаменательных событий. В этот день в 1794 году Александру Суворову было присвоено звание генерал-фельдмаршала, в 1853-м русский флот одержал блестящую победу над турецким у мыса Синоп, в 1936-м в Лондоне сгорел Хрустальный дворец, в 1939-м началась советско-финская война, а в 1993-м двуглавый орел был вновь утвержден как герб России.

В этот день родились писатели Джонатан Свифт, Марк Твен, Виктор Драгунский, американский изобретатель оружия Оливер Фишер Винчестер, народный артист СССР Вячеслав Невинный, британский политик Уинстон Черчилль.

В народном календаре сегодня Григорий Зимоуказатель. Предки в этот день «закатывали зиму» - и стар и млад кувыркались на свежем снегу. Верили: если далеко укатиться, то зима будет суровой, а урожай - богатым.

Именинники 30 ноября Геннадий, Григорий, Захар, Иван и Михаил.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь советует не поддаваться дурным мыслям и не реагировать на провокации. Сегодня будет трудно сохранить душевное равновесие, но постараться стоит.