23.11.2024 | 08:58

24 ноября в России - День матери. Символом праздника стала незабудка, которая, по поверьям, способна напоминать человеку о забытых близких. Пензенцам не обязательно дарить матерям букет из этих цветов, но очень важно поздравить с праздником, сказав теплые слова.

В Сурском крае, по данным Пензастата, в прошлом году средний возраст женщин при рождении ребенка составил 28,6 года. Мамами стали 8 124 жительницы региона, на свет появились 123 двойни и 1 тройня.

Также сегодня в России, особенно в ее арктических регионах, отмечается экологический праздник День моржа.

24 ноября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1859 году в продаже появился труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов», в 1927-м состоялось открытие Московского государственного театра оперетты, в 1974-м был найден скелет австралопитека Люси, а в 2002-м брянский школьник Ян Непомнящий стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров.

24 ноября родились нидерландский философ-рационалист, натуралист Бенедикт Спиноза, русский полководец генералиссимус Александр Суворов, американский педагог, психолог, писатель Дейл Карнеги, французский живописец и график Анри де Тулуз-Лотрек, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, советский композитор Альфред Шнитке.

В народном календаре сегодня Федор Студит, он же Федор Мороз. «Федор Студит землю студит», - говорили люди. Сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели, а множество звезд на небе - обильный урожай грибов и ягод следующим летом.

Именины 24 ноября отмечают Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей и Федор.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, энергетика суток темная и тяжелая. Легко проявить агрессию, раздражение, ввязаться в авантюру, поэтому стоит избегать толпы и общения, незнакомых мест и компаний, лучше остаться в одиночестве и сохранять душевный покой.