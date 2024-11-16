17 ноября - День черных кошек

16.11.2024 | 15:03

Сегодня, 17 ноября, владельцы черного кота или кошки просто обязаны устроить питомцу праздник: поиграть с ним, угостить лакомством и вообще рассказать, как они его любят. Потому что в этот день ежегодно в Италии отмечают День защиты черных котов (его также называют Днем черных кошек).

Не надо думать, что черная кошка приносит неудачу. Времена Средневековья, когда ни в чем не повинных животных безжалостно уничтожали, канули в Лету. Лучше взять на вооружение другие приметы. Так, в некоторых районах Англии полагают, что черный кот притянет к хозяйке множество поклонников, а в Шотландии - что принесет богатство в дом. Морякам же угольно-черный кот сулит удачу в плавании.

17 ноября в России принимают поздравления стражи порядка - отмечается День участковых уполномоченных. Праздник учрежден 6 сентября 2002 года, а непосредственно служба ведет свою историю с 17 ноября 1923-го. Именно в тот день народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому надзирателю».

Об участковом уполномоченном говорят: работает на земле. Подразумевается при этом, что он в курсе всех проблем на вверенной территории: знает, где проживают пьющие семьи, у кого можно искать украденный в магазине товар, как помочь старушке, убежденной, что ее сглазили, и каким образом наставить трудного подростка на путь истинный.

А еще 17 ноября празднуется Международный день студентов. Российская молодежь может отметить его сегодня, а 25 января повторить торжества в соответствии уже с национальной традицией.

17 ноября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1558 году на английский престол взошла последняя королева из династии Тюдоров - Елизавета I. В 1757-м в Петербурге была учреждена Академия художеств (ныне Российская академия художеств). В 1869-м для судоходства открыли Суэцкий канал, а в 1948-м в Ленинграде поставили на вечную стоянку крейсер «Аврора».

17 ноября родились немецкий математик и астроном Август Мебиус, американский кинорежиссер Мартин Скорсезе, советский актер и режиссер, народный артист СССР Иван Пырьев, легендарная спортсменка-всадница, олимпийская чемпионка по конному спорту Елена Петушкова, а также зарубежные актеры Денни Де Вито и Софи Марсо.

В народном календаре 17 ноября - Ерема. В старину считалось, что в этот день лучше по возможности не выходить хоть во двор, бытовала даже поговорка «Ерема - сиди дома». По примете, на Ерему злые духи могут проникнуть в избу и утащить из печи раскаленный уголь. Поэтому не давали огня никому из соседей, чтобы не ушло счастье.

Именины, помимо Еремы, сегодня отмечают Александр, Евгения, Иван, Илья, Николай, Порфирий, Симон и Степан.

Луна - в полной фазе. Лунный календарь называет день спокойным и гармоничным и советует отдохнуть от активных действий.