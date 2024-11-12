13 ноября - Всемирный день доброты

12.11.2024 | 17:18

Сегодня, 13 ноября, у любого из нас есть прекрасная возможность сделать мир лучше, а заодно укрепить здоровье.

Если вы поможете пожилой соседке донести продукты из магазина, покормите бездомную собаку или погасите конфликт в зародыше, переведя его в безобидную шутку, то можете считать, что таким образом отметили Всемирный день доброты.

Добрые дела полезны для здоровья. Ученые доказали: при совершении доброго поступка у человека вырабатываются так называемые гормоны удовольствия - эндорфины. Они обладают успокаивающим эффектом, нейтрализуют воздействие стресса, облегчают депрессию.

Кроме того, проявление отзывчивости сопровождается душевным подъемом, граничащим с эйфорией, что объясняется выработкой гормона серотонина. Так что творите добро и будьте здоровы и счастливы!

По решению Всемирной организации здравоохранения, 13 ноября отмечается Международный день слепых. Дело в том, что именно 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи - известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для незрячих детей. До того подобных учреждений не существовало.

По данным ВОЗ, сегодня в мире насчитывается 2,2 млрд человек с нарушениями зрения, из них 36 млн вовсе его лишены. А из-за роста численности населения Земли и его старения проблемы будут появляться у все большего количества людей.

13 ноября свой профессиональный праздник отмечают все специалисты, имеющие отношение к службе защиты государственной тайны Вооруженных сил Российской Федерации. Праздник был установлен приказом министра обороны РФ от 18 декабря 2020 года. Дата 13 ноября выбрана не случайно: именно в этот день в 1918 году вышел приказ Реввоенсовета Советской Республики, учреждающий самостоятельное подразделение в структуре Главного штаба для шифрования и работы с секретными документами.

Также сегодня поздравления принимают служащие войск радиационной, химической и биологической защиты. Военные химики появились в русской армии еще в период Первой мировой войны. Официальной датой образования подразделения считается 13 ноября 1918 года.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1851-м в эксплуатацию ввели старейшую в России железную дорогу - Николаевскую. В 1872-м вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Толстого. В 1921-м был основан Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова.

13 ноября родились русский революционер Михаил Петрашевский, автор «Острова сокровищ» Роберт Льюис Стивенсон, английский дипломат Джон Монтегю, придумавший сэндвич, и американская актриса Вупи Голдберг.

В народном календаре 13 ноября - Спиридон и Никодим. Этих святых почитали как защитников дома от пожара. Было принято готовить разные блюда из курятины: запеченную или фаршированную птицу, котлеты из куриного фарша, курники - пироги с соответствующей начинкой. А самих кур на Руси в этот день полагалось переводить в зимние помещения.

Именины празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор и Яков.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь советует провести время в спокойной обстановке. Сегодня стоит избегать конфликтов и стрессовых ситуаций.