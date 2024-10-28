29 октября Всемирный день борьбы с инсультом

28.10.2024 | 15:42

Сегодня, 29 октября, профессиональный праздник отмечают сотрудники службы вневедомственной охраны Росгвардии. Это подразделение - одно из самых многочисленных, его сотрудники обеспечивают безопасность более чем полутора миллионов квартир и многих объектов, выявляют и задерживают нарушителей закона.

Также 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом - третьей после ИБС и онкозаболеваний причиной смертности. На инсульт приходится 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. 31% перенесших инсульт нуждаются в посторонней помощи, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% могут вернуться к прежнему образу жизни.

Поэтому профилактические мероприятия, в том числе приуроченные ко Всемирному дню борьбы с инсультом, имеют огромное значение. Каждому стоит следовать простым правилам, соблюдение которых позволит избежать инсульта: следить за весом, контролировать уровень артериального давления, полностью отказаться от вредных привычек и вести активный образ жизни.

А еще сегодня Всемирный день борьбы с псориазом.

29 октября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1918 году было принято решение о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ, комсомола), в 1922-м в столице открылся Театр Революции (ныне Московский академический театр имени Владимира Маяковского), в 1969-м состоялась первая удачная передача сообщения через сеть ARPANET - прообраз интернета, а в 1998-м в космический полет отправился 77-летний астронавт Джон Гленн.

29 октября родились физик, академик Абрам Иоффе и политик, государственный деятель Евгений Примаков.

В народном календаре сегодня Лонгин Сотник. На Руси святой Лонгин считался целителем глазных болезней, поэтому 29 октября ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением. На Лонгина также было принято доставать из сундуков зимнюю одежду и проветривать ее на первом морозе.

Именины в этот день отмечают Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий и Терентий.

Луна убывающая в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что день хорош для решения денежных вопросов и дружеских встреч.