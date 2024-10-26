27 октября - День шофера

26.10.2024 | 16:05

Сегодня, 27октября, в последнее воскресенье месяца, вся Россия отмечает День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта), который чаще именуют коротко - День шофера.

Поздравьте сегодня всех сидящих за рулем, а также тех, кто помогает «железным коням» бегать по дорогам: автослесарей, инженерно-технических специалистов, руководителей транспортных предприятий.

Также в четвертое воскресенье октября отмечается необычный праздник - Международный день тещи.

Сколько бы анекдотов и частушек ни ходило, как бы ни утверждали иные, что самый счастливый человек на земле - Адам, у которого никогда не было тещи, но дружба с матерью жены - залог семейного благополучия.

Так что сегодня у женатых мужчин есть прекрасный повод, чтобы наладить отношения с родительницей своей второй половинки. А уж если главу семьи считают любимым зятем, то сам бог велит пожелать «второй маме» здоровья и благополучия.

27 октября во всем мире отмечается День аудиовизуального наследия, к которому относятся фильмы, радио- и телепрограммы, аудио- и видеозаписи. Они недолговечны и уязвимы, поэтому ЮНЕСКО взяла на себя ведущую роль в деле сохранения таких материалов и обмена ими.

Возможно, у вас хранятся виниловые пластинки, магнитофонные кассеты (а то и старые бобины), черно-белый телевизор. Сегодня это уже не хлам, а символы эпохи, получившие массовое распространение в ХХ веке. Именно они стали весомым дополнением к письменным источникам, ведь информацию воспринимали на слух или визуально даже неграмотные люди.

А еще сегодня отмечается День плюшевого мишки. Этот праздник призван пробудить в людях доброту.

В истории 27 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1873 году американский фермер из штата Иллинойс Джозеф Глидден подал заявку на патент колючей проволоки. В 1927 году в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи (ТРАМ, ныне «Ленком»). В 1951-м в Канаде для борьбы со злокачественными образованиями было впервые применено радиационное облучение. А в 1984-м состоялось официальное открытие сквозного движения по Байкало-Амурской магистрали.

27 октября родились мореплаватель Джеймс Кук, великий скрипач Никколо Паганини, биолог и селекционер Иван Мичурин, русский и советский живописец Роберт Фальк, народный артист СССР Михаил Жаров, певица Лидия Русланова, 26-й президент США Теодор Рузвельт, скрипачка Ванесса Мэй, народный артист РСФСР Николай Караченцов.

В народном календаре 27 октября - Параскева Грязнуха. Такое прозвище день получил из-за осенней распутицы на дорогах. По количеству грязи судили о наступлении зимы: если отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до нее осталось 4 недели. Прясть и стирать на Параскеву не рекомендовалось, но шить было можно. Если день памяти святой Параскевы выпадал на пятницу, то справляли отдельный праздник Параскевы Пятницы.

Именины сегодня отмечают Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр и Прасковья.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь советует не начинать ничего нового, а завершить начатые дела, причем в спокойном темпе, чтобы избежать чрезмерного напряжения.