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26 октября - День приятных неожиданностей

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В субботу, 26 октября, в мире отмечается День приятных неожиданностей. Неизвестно, кто был инициатором, но с каждым годом сторонников у праздника становится все больше. Сегодня они делают сюрпризы и дарят мелочи друзьям, знакомым и даже незнакомым людям.

Приятная неожиданность не всегда принимает овеществленный вид. Можно оказать помощь, отослать сообщение с комплиментом или похвалой, пригласить кого-нибудь в кафе, ресторан, на выставку или концерт.

Праздник не только уникален, но и полезен. Согласно исследованиям, совершать положительные поступки полезно для здоровья: укрепляется иммунитет, улучшаются настроение и самочувствие, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также сегодня, в последнюю субботу октября, отмечается Всероссийский день гимнастики. Его учредили в 1999 году. Обычно в этот день проводят соревнования.

26 октября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1824 году в Москве официально открылся Малый театр. В 1863-м в Лондоне появился первый в мире узкоспециальный союз - Футбольная ассоциация. А в 1920-м Совет народных комиссаров издал постановление о продаже русских художественных ценностей за границу.

В этот день появились на свет живописец Василий Верещагин, поэт Андрей Белый, 21-й президент Франции Франсуа Миттеран, советский и российский актер театра и кино Владимир Кашпур и кинорежиссер, сценарист Игорь Масленников.

26 октября православные христиане чтут Иверскую икону Божией Матери. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. По преданию, икону написал евангелист Лука. На Руси ее очень почитали, молясь об избавлении от разных бытовых неурядиц, утешении в горе, умножении плодородия земли и защите от пожара.

В народном календаре день так и назывался - Иверская. В обычае было наводить порядок в бане: менять испортившуюся мебель, чистить емкости для воды.

Именины сегодня отмечают Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай и Трофим.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунном календарю, день подходит для творчества, но неудачен для переговоров. Сегодня также хорошо стричься, менять прическу.

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Источник — фото pxhere.com
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