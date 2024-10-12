13 октября - праздник тружеников села

12.10.2024 | 14:37

Сегодня, 13 октября, во второе воскресенье месяца, в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Сегодня поздравления принимают все, кто трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет молоко, мясо и другие продукты питания. Это фермеры, полевые работники, специалисты агропромышленного сектора и многие другие.

Также во всем мире 13 октября отмечено в календаре как Международный день по уменьшению опасности бедствий. В этот день люди обмениваются накопленными знаниями, как снизить риск стать жертвами стихии.

13 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1792 году был заложен первый камень в основание резиденции американских президентов - Белого дома, в 1827-м в России основали гидрографическую службу военного флота, а в 1884-м было утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу.

В этот день родились русский сатирик-поэт Саша Черный, «железная леди» Маргарет Тэтчер, режиссер Марк Захаров, заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров и британский боксер Дэвид Хэй.

В народном календаре 13 октября - Михаил Соломенный. На Руси молодые женщины в этот день сжигали соломенную набивку своих постелей, чтобы защититься от недоброго глаза. Пожилые предавали огню только лапти, чтобы «зиме ходу дать». Считалось, что если на Михаила выпадал первый снег, то зимы ждать не скоро.

Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина и Семен.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь гласит, что день наполнен энергией и энтузиазмом, а в дополнение увеличивается личное обаяние и возрастает уверенность в себе.