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12 октября - День кадрового работника

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12 октября в России празднуется День кадрового работника. Неофициально впервые отмечать его стали в кадровых службах органов внутренних дел, поэтому в качестве даты выбран день создания первых подразделений такого рода в милиции.

Так что если у вас есть знакомые специалисты по подбору персонала, инспекторы отдела кадров или менеджеры по обучению работников, не забудьте поздравить их с праздником.

Кроме того, 12 октября - это Всемирный день борьбы с артритом. Самое опасное, что в группу риска развития данного заболевания может попасть любой человек, от младенца до старика. Но наиболее часто тяжелые ревматические заболевания суставов, связанные с быстрым развитием артрита, поражают работоспособных жителей планеты в возрасте от 30 до 50 лет.

Также сегодня осенний День астрономии (есть еще и весенний). Дата эта «плавающая» и зависит от фазы Луны: весной отмечается с середины апреля до середины мая, осенью - с середины сентября до середины октября.

У православных верующих в этот день Покровская родительская суббота.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, именно 12 октября 1492 года считается официальной датой открытия Америки. В 1810 году в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сейчас известен как Октоберфест). В 1931-м открыли главную достопримечательность Рио-де-Жанейро - 30-метровую статую Христа Спасителя. А в 1957-м на экраны кинотеатров вышел легендарный фильм «Летят журавли».

В народном календаре 12 октября - Феофан Милостивый. В этот день было принято охотиться на зайцев и в случае удачи устраивать застолье.

Именины сегодня у Ивана.

12 октября родились английский писатель Эдвард Алистер Кроули, советский актер и кинорежиссер Ролан Быков, итальянский оперный певец Лучано Паваротти, советский и российский актер театра и кино Юрий Васильев.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, день благоприятен практически для всех дел. Главное - направить силы в доброе русло.

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