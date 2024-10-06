7 октября - Международный день врача

06.10.2024 | 15:16

7 октября в России отмечается День образования штабных подразделений МВД. Их сотрудники проводят большую аналитическую работу по данным об уровне преступности и результатах борьбы с ней, разрабатывают стратегические решения и контролируют их реализацию, организуют подготовку и проведение совещаний, отслеживают оперативную обстановку.

Сегодня также Международный день врача. Инициатором праздника выступила Всемирная организация здравоохранения.

Этот день считается днем солидарности, активных действий медиков во всем мире, ведь главная их цель вне зависимости от национальности - сохранение и защита здоровья пациентов.

А еще в этот день отмечается Всемирный день архитектуры.

В истории 7 октября известно несколькими знаменательными событиями. В 1947 году в день своего 62-летия один из основоположников атомной физики Нильс Бор получил от короля Дании Фредерика IX высшую национальную награду - орден Слона. В 1977-м была принята последняя («брежневская») Конституция СССР, а в 1993-м ликвидировали пост № 1 у мавзолея В. И. Ленина.

7 октября день рождения отмечает Президент Российской Федерации Владимир Путин. В 2024 году главе государства исполняется 72 года. Также в этот день родились, помимо Нильса Бора, американская певица и актриса Тони Брэкстон, советский дирижер и музыкальный педагог Николай Рабинович.

В народном календаре 7 октября - Фекла Запрядальница. С нее женщины садились прясть, ожидая удачи в домашних делах. Как верили на Руси, все, что завяжешь на Феклу, уже не развязать, и в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что брак будет долгим и счастливым, а разлучить супругов никому не удастся.

Именины сегодня отмечают Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Степан, Фекла.

Растущая луна в первой четверти. Согласно лунному календарю, день неплох для работы, обучения и деловых контактов. Будьте спокойны и доброжелательны!