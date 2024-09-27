28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства

27.09.2024 | 14:35

Сегодня, 28 сентября, отмечают свой профессиональный праздник работники атомной промышленности.

Сейчас в России в этой отрасли более 350 предприятий и организаций, на которых трудятся свыше 330 тысяч человек. В Пензенской области для работы на нее был создан закрытый город Заречный.

Если в доме есть собака или кошка, то сегодня появился повод лишний раз задуматься, не пропущен ли срок прививки. Потому что 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенства. Дата не случайна: в 1895 году в этот день скончался один из создателей вакцины против бешенства, знаменитый микробиолог Луи Пастер.

Бешенство (его иначе называют гидрофобией) - одно из самых страшных заболеваний. Вакцинация - лучший способ уберечь своего любимца от смерти и снизить риск для себя и домочадцев. По данным «Альянса по борьбе против бешенства», ежегодно в мире от гидрофобии умирает 55 тысяч человек, или в среднем 1 каждые 10 минут. Предотвратить летальный исход может лишь иммунизация, сделанная в течение нескольких часов после укуса или ослюнения.

Также 28 сентября - Международный день всеобщего доступа к информации. Учредитель праздника ЮНЕСКО поставил целью донести до мировой общественности важность такого столпа демократии, как доступность информации для людей, эффективная реализация права получать и распространять сведения.

Кроме того, сегодня в России - День генерального директора и День деловой книги.

28 сентября произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1618 году в Брюсселе открылся первый ломбард, в 1773-м началось восстание под предводительством Емельяна Пугачева, в 1953-м Никита Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС. А в 1994-м в Балтийском море затонул грузо-пассажирский паром «Эстония», совершавший рейс между Таллином и Стокгольмом. Эта катастрофа стала крупнейшей на Балтике.

В народном календаре 28 сентября - Никита Гусятник. В этот день в деревнях начинался забой гусей, откормленных за лето. Дикие в то же время улетали в теплые края, и охотники выходили на последний промысел. А главным блюдом на крестьянском столе был, конечно, жареный или печеный гусь.

28 сентября родились итальянский актер кино и театра Марчелло Мастроянни, советский художник-график, мастер политической карикатуры народный художник СССР Борис Ефимов, советский театральный режиссер и педагог народный артист СССР Георгий Товстоногов, французская актриса и певица Брижит Бардо.

Именины сегодня отмечают Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот и Яков.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, в этот день люди напрасно суетятся и тратят много времени на болтовню, риск конфликтов возрастает. Эмоциональный фон нестабилен, следует избегать ссор, а также проявлений тоски и печали, однако и буйное веселье неуместно.