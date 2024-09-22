23 сентября - день рождения жевательной резинки

22.09.2024 | 15:29

Сегодня отмечается день рождения жевательной резинки. Именно 23 сентября 1848 года американец Джон Куртис изготовил у себя дома первую жевательную резинку.

В том же году Куртис решил открыть промышленное производство жвачки из сосновой смолы, куда позже начал добавлять ароматизаторы. Однако его дела шли неважно: люди плохо раскупали изделия из-за наличия примесей, которые не получалось удалить из смолы.

В 1869 году Томас Адамс изобрел жвачку на основе каучука, и это изобретение всем понравилось. Тогда и началось серийное производство жевательной резинки.

Считается, что самый первый аналог жевательной резинки - смола - был в ходу еще в VII-II веках до н. э. Ее нашли во время раскопок в Северной Европе.

А еще сегодня Международный день жестовых языков. По данным Всемирной федерации глухих, на земном шаре живет более 70 миллионов людей, вынужденных общаться жестами.

В истории 23 сентября также известно тем, что в 1932 году был издан декрет «Об объединении частей Арабского королевства», по которому государство стало называться Королевством Саудовская Аравия. А в 1939-м на Всемирной ярмарке в Нью-Йорке была заложена «капсула времени» с письмом потомкам и предметами, типичными для эпохи.

В народном календаре сегодня Петр и Павел Рябинники. С этого дня начиналась заготовка ягод рябины, которые считаются прекрасным средством не только против недугов, но и от нечистой силы. Ягоды собирали впрок, варили из них компоты и целебный квас.

Сегодня родились советский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Надежда Кошеверова, звезда австрийского, немецкого и французского кино Роми Шнайдер и испанский певец Хулио Иглесиас.

Именинники 23 сентября Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен и Татьяна.

Убывающая луна в третьей четверти. Лунный календарь гласит: проведите этот день в движении. Сегодня благоприятное время для смены работы, решения давних проблем и построения планов на будущее.