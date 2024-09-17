18 сентября определим срок наступления зимы

17.09.2024 | 17:19

Сегодня, 18 сентября, отмечается Всемирный день мониторинга воды. Традиционное мероприятие - забор проб воды в разных водоемах планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов.

А еще в России сегодня день HR-менеджера. Таким модным понятием сегодня заменено старое общеизвестное слово «кадровик» - специалист по подбору персонала. Во многих городах проводятся семинары, круглые столы, лекции и пресс-конференции, посвященные вопросам трудоустройства.

В истории 18 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1698 году в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен человек, чье лицо скрывала железная маска. С тех пор загадочная история не дает покоя ученым и писателям. Одна из самых распространенных версий - это был сводный или родной брат Людовика XIV. В 1941 году в Красной армии ввели понятие «гвардейская часть», а в США в 1947-м появилось Центральное разведывательное управление.

В народном календаре 18 сентября - Захарий и Елизавета. День считался подходящим для предсказаний и ворожбы. Девушки обычно гадали на суженого, желая узнать, как сложится их судьба.

Пытались в этот день и определить срок наступления зимы. Для этого внимательно смотрели на рябину: листья пожелтели - значит, зима придет рано и будет морозной. Если было много ягод, то ожидали дождливую осень. Кроме того, хорошенько парились в бане, чтобы прогнать березовыми вениками кумоху (лихорадку).

18 сентября родились итальянский политический деятель эпохи Возрождения Чезаре Борджиа, французский физик Жан Фуко, шведская и американская киноактриса Грета Гарбо и советский летчик Виктор Талалихин.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.

Полнолуние. Лунный календарь утверждает, что наступил спокойный и светлый день, когда можно заняться собой и подумать о будущем. Хорошее время для встречи с друзьями и свиданий.