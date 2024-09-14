15 сентября поздравим работников леса и сотрудников Роспотребнадзора

14.09.2024 | 14:45

Если сегодня, 15 сентября, вы решите провести выходной на тихой охоте или просто побродить по лесу, не забудьте мысленно сказать спасибо людям, которые сохраняют красоту природы. Потому что в третье воскресенье сентября в России отмечается День работников леса.

Подсчитано, что зеленые массивы занимают около трети суши, общая их площадь на Земле составляет 38 млн кв. км. Половина этой территории - тропики, четвертая часть расположена в Северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 млн кв. км.

Лес - это не только легкие Земли, но и самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народно-хозяйственного комплекса и основа экономической стабильности многих стран.

Если кто-то из ваших знакомых работает в Роспотребнадзоре, не забудьте поздравить его с профессиональным праздником: в России сегодня отмечается еще и День работников санитарно-эпидемиологической службы России. Служба занимается мониторингом, надзором и контролем в области санитарной гигиены, отслеживает эпидемическую обстановку, в ее функции входит профилактика распространения вирусных заболеваний, а также защита прав потребителей.

15 сентября известно в в истории несколькими знаменательными событиями. В 911 году князь Олег заключил первый договор с Византией, в 1830-м в Англии состоялась церемония открытия первой междугородной железнодорожной линии на паровой тяге, в 1956-м года на трассы «Аэрофлота» вышел первый в мире реактивный пассажирский лайнер Ту-104, а в 1971-м начала работу экологическая организация «Гринпис».

В этот день родились итальянский купец и путешественник Марко Поло, французский писатель Франсуа Ларошфуко, русский химик Александр Бутлеров, английская писательница Агата Кристи, советский поэт-песенник Михаил Танич, актер театра и кино Кирилл Лавров.

В народном календаре сегодня день памяти Мамонтия, который на Руси считался покровителем овец и коз. Его называли Мамонтием Овчарником. Предки старались не выгонять скотину со двора, чтобы уберечь ее от болезней. К столу обязательно подавали сыр или творог из козьего молока.

Именинники 15 сентября - Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп и Юлиан.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь гласит, что подошло время для общественных мероприятий, групповых контактов, накопления информации.