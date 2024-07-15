Сетевое издание|18+|Вторник|16 июл 2024|00:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |
 

Не забудь!

16 июля - Международный день змеи

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сегодня, 16 июля любители экзотики могут отметить Международный день змеи. На Востоке змея - символ мудрости. А еще чешуйчатые регулируют численность грызунов. Цель праздника - рассказать человеку как можно больше о змее, чтобы он мог правильно вести себя при встрече с ней.

Не все змеи, обитающие на территории Пензенской области, безопасны. Врачи советуют остерегаться гадюк.

В истории 16 июля произошло несколько знаменательных событий. В 1054 году случился раскол христианской церкви, в 1748-м Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон сохранения материи, а в 1945-м на полигоне в Лос-Аламосе был произведен первый в мире ядерный взрыв.

16 июля родились киноактриса Барбара Стэнвик, полярный исследователь Руаль Амундсен, писатель-фантаст Роберт Шекли, певцы Григорий Лепс и Леонид Агутин.

В народном календаре 16 июля поминают верных христиан Мокия и Марка, которых казнили, пытаясь заставить поклоняться идолам. В этот день в деревнях на Руси люди торопились скосить сено до начала сезона дождей. При этом смотрели, как ведут себя насекомые: если они вьются кругами - быть хорошей погоде на неделю.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил и Филипп.

Растущая луна - во второй четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня удается все намеченное. Полезно будет заняться садом, огородом, провести время в кругу близких людей. Сегодня следует быть в приподнятом и светлом настроении.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте