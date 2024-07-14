15 июля - Всемирный день навыков молодежи

14.07.2024 | 15:49

Сегодня, 15 июля, отмечается Всемирный день навыков молодежи. Праздник был учрежден в декабре 2014 года, чтобы население знало о важности улучшения социально-экономических условий для молодых людей, чтобы решались проблемы безработицы и неполной занятости.

Идея праздника принадлежит представителям Шри-Ланки в ООН, на заседании Генеральной ассамблеи выразившим обеспокоенность ростом и масштабами безработицы среди молодежи.

Предполагается, что дополнительные навыки помогут молодым людям устроиться в жизни.

15 июля произошло несколько знаменательных исторических событий. В 1240 году русские войска разбили шведов в Невском сражении, в 1410-м состоялась Грюнвальдская битва, в 1783-м по реке Соне близ Лиона поплыл первый в истории пароход, а в 1975-м состоялся первый совместный полет двух космических кораблей - советского «Союза-19» и американского «Аполлона». В 2014-м в московском метро случилась катастрофа: поезд на большой скорости врезался в стену подземки, погибло 24 человека.

В этот день на Руси чествовали Берегиню - славянское божество. Люди верили, что она помогает крестьянам обихаживать скот, а также наделяет травы целебными свойствами, питает плоды и овощи.

В этот день девушки старались приворожить возлюбленных: тайно клали тонкую березовую веточку на порог, а когда парень переступал прутик, девица сразу прятала его в сухое место, приговаривая «как этот прут сохнет, так пусть и он (называлось имя юноши) от любви ко мне сохнет». Берегинями называли также русалок.

15 июля родились голландский живописец Харменс Рембрандт, актриса Мария Ермолова, хореограф, балетмейстер и танцовщик Махмуд Эсамбаев, музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис.

Именины сегодня отмечает Арсений.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня напряженный день, но при этой очень удачный для решения важных вопросов. Не стоит лениться.