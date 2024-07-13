14 июля отметим День рыбака

13.07.2024 | 09:00

Сегодня, 14 июля, отмечают свой профессиональный праздник рыбаки. Он был установлен еще во времена СССР, в мае 1965 года.

Без такой отрасли, как рыболовство, невозможно представить человеческую цивилизацию. С незапамятных времен люди обращались к реками, озерами и морями как к источникам пропитания. День рыбака – праздник, любимый многими. К нему приурочено множество интересных мероприятий, а традиционным угощением становится уха.

Также 14 июля - День российской почты. Упоминания о почтовой службе встречаются уже в древних источниках, однако государственная регулярная почтовая связь в России свои истоки имеет в эпохе Петра I. В 1833 году в Москве и Санкт-Петербурге появились первые почтовые ящики, предназначенные для сбора писем, а в 1857-м в России выпустили первую почтовую марку.

Сегодня почта предоставляет не только традиционные услуги по отправке и получению писем, посылок, бандеролей, но и современные: электронная и гибридная почта, продажа печатных изданий, различных товаров. В стране действуют 38 000 отделений почтовой связи, для перевозки используют более 800 почтовых вагонов, около 18 000 машин и более 360 авиарейсов.

14 июля пензенцы могут отметить и такой необычный праздник, как День хаоса и беспорядка. Его придумала американка Эдриенн Сью Куперсмит. Идея праздника заключается в том, что хаос - отличный повод для иного взгляда на мир и необходимых шагов к исправлению и улучшению жизни. Лучший способ отпраздновать – провести генеральную уборку, избавиться от ненужных вещей, навести порядок в жилище, душе и сознании.

В истории 14 июля 1099 года участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима, в 1896-м на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде показали и представили первый русский автомобиль, в 1903-м ввели в эксплуатацию Транссибирскую магистраль, а в 1946-м вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание», ставшее руководством для нескольких поколений матерей.

14 июля родились французский кардинал Джулио Мазарини, русский поэт Гавриил Державин, американский писатель Ирвинг Стоун, шведский кинорежиссер Ингмар Бергман, автор серии книг о волшебнике Изумрудного города Александр Волков и 38-й президент США Джеральд Форд.

Сегодня православная церковь вспоминает двух бессребреников-братьев Козьму и Дамиана. В народном календаре этот день назывался Кузьмой и Демьяном, или летними Кузьминками, на которые собирали малину и крыжовник, чтобы после приготовить варенье и компоты. Считалось, что малиновое варенье, сделанное в Кузьминки, будет невероятно вкусным.

Именины сегодня отмечают Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Тихон.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь советует провести день спокойно, в будничных делах и заботах. Сегодня могут прийти дурные вести, но не нужно слишком бурно на них реагировать. Страхи, дурные мысли и предчувствия, негативные эмоции нужно подавить. В этом помогут дыхательные упражнения.