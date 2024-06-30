1 июля - День ветеранов боевых действий

30.06.2024 | 15:34

Сегодня, 1 июля, особый для ветеранов боевых действий день. Это праздник не только военных, но и сотрудников МВД и ФСБ, а также прочих участников боевых действий, не являющихся военнослужащими. 1 июля у них есть повод еще раз собраться вместе и вспомнить ушедших товарищей.

Памятная дата не принята официально на государственном уровне, но регионы могут устанавливать ее сами. В Пензенской области 1 июля учредили Днем ветеранов боевых действий в июле 2021 года.

1 июля в народном календаре называли макушкой лета и Ярилиным днем. Считалось, что в середине лета святые меряются силой с языческим богом, но одержать верх не могут.

Предки, смотревшие на мир через призму всех взаимосвязей, считали Ярилу богом солнца, любви и страсти и сил природы. Полагали, что на Ярилу все живое начинает плодоносить, то есть «приходит в яр». Вечером селяне собирались у костров, развлекались, водили хороводы, заваривали травяной чай, пели, плясали и боролись на кулаках.

В историю 1 июля вошло несколькими знаменательными событиями. Так, в 1661 году был подписан Кардисский мир России со Швецией, в 1751-м вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии, а в 1862-м была основана Российская государственная библиотека.

Именины в этот день отмечают Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор, Сергей.

1 июля родились немецкий философ, математик, физик Готфрид Лейбниц, французская писательница Жорж Санд, скульптор Вера Мухина, основательница косметической империи Эсте Лаудер, актриса советского кино и театра Клара Лучко, американский кинорежиссер Сидни Поллак, принцесса Уэльская Диана.

Убывающая луна - в четвертой четверти. Лунный календарь называет день неоднозначным и советует поработать над собой, чтобы решить накопившиеся проблемы.