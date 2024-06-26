27 июня - Всемирный день рыболовства

26.06.2024 | 16:38

Если вы хотя бы раз в жизни посидели с удочкой на берегу реки и вытащили серебристую плотвичку или растопыренного ерша, то сегодня, 27 июня, со спокойной совестью можете заявить, что у вас праздник - Всемирный день рыболовства. А уж рыбакам со стажем грех не закинуть удочку: наверняка их ждет богатая добыча!

Впрочем, подавляющее большинство бывалых скажет, что добыча не главное - важно общение с природой, азарт от поклевки, наслаждение от трепетания лески с выдернутой из воды рыбой. Недаром страстные рыболовы готовы целыми днями находиться под палящим солнцем, мокнуть под дождем или мерзнуть над лункой во льду.

В историю этот день вошел несколькими знаменательными событиями. В 1754 году императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца, в 1905-м на броненосце «Потемкин» началось первое на российском флоте восстание, в 1910-м III Государственная дума приняла столыпинское аграрное законодательство, а в 1995-м вышло постановление правительства Москвы об установке памятника в ознаменование 300-летия флота страны, автором которого стал Зураб Церетели.

По народному календарю 27 июня - Елисей Гречкосей. В этот день отмечали память пророка Елисея, защитника больных и убогих. Было принято освящать новую либо подаренную чужую одежду - это относилось к вещам, приобретенным после Нового года и надетым не более 3 раз.

Кроме того, заклинали крапиву, чтобы она «обожгла небеса» и на следующий день после посева прошел ливень. Если же дождь шел в сам Елисеев день, то это предвещало еще 7 недель сырой погоды.

Именины в этот день отмечают Александр, Владимир, Георгий, Иосиф, Николай и Павел.

27 июня родились король Франции Людовик XII, немецкий конструктор-оружейник Пауль Маузер, народный артист России Борис Хмельницкий и американский актер Тоби Магуайр.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь называет день благоприятным для устройства на новую работу, решения серьезных задач и занятий творчеством.