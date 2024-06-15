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Не забудь!

16 июня - День медицинского работника

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Сегодня, 16 июня, не забудьте поздравить всех знакомых работников сферы здравоохранения, будь то врач, медсестра или санитарка. В третье воскресенье месяца в России отмечают День медицинского работника (День медика).

Каждый из нас обращался за помощью к доктору, каждому делала перевязку или укол медсестра. Люди в белых халатах помогают человеку появиться на свет и сопровождают его практически до последней черты.

По многолетней традиции в этот день медицинские работники получают поздравления и пожелания профессиональных успехов и личного счастья.

Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца. В России он отмечается в третье воскресенье октября, но почему бы и сегодня не сказать своим папам, как вы их любите? А небольшой подарок или семейный обед еще больше укрепят ваши отношения.

В истории 16 июня известно как день основания автомобильной компании Ford Motor и регистрации торговой марки Pepsi (оба события произошли в 1903 году). В 1925-м в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек», в 1943-м состоялась свадьба Чарли Чаплина и Уны О’Нил, а в 1963-м впервые в мире в космос полетела женщина - Валентина Терешкова. На корабле «Восток-6» она сделала 48 оборотов вокруг Земли. Родственники о планах отправиться в космос ничего не знали, пока не услышали радиосообщение о полете.

16 июня родились национальный герой башкирского народа и сподвижник Пугачева Салават Юлаев, оперная певица Антонина Нежданова, Маршал и Герой Советского Союза Федор Толбухин, советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Александр Зайцев и советский и российский музыкант-авангардист, композитор, актер Сергей Курехин.

В народном календаре 16 июня - Лукьян Ветряк. На Руси в этот день примечали направление ветра. Считалось, что южный обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный - сырую погоду и болезни, восточный - разного рода инфекции, а северо-восточный - беспрерывные дожди. А вот поднимающийся от земли к небу вихрь обещал ясную погоду на ближайшие дни. Кроме того, проливной дождь обещал изобилие грибов.

Именины отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь гласит, что время с утра до полудня идеально для созидания, коллективного и самостоятельного творчества, переговоров, продаж и покупок, а после обеда удачным окажется короткое путешествие.

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Источник — фото pixabay.com
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