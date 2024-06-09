10 июня - Всемирный день мороженого

09.06.2024 | 08:38

Сегодня обязательно купите брикет пломбира, цилиндрик «Лакомки», эскимо на палочке, стаканчик с шоколадным содержимым или рожок с фруктовым наполнителем и побалуйте себя и близких любимым лакомством всех детей и огромного количества взрослых. Ведь 10 июня известно как Всемирный день мороженого.

Праздник не имеет официального статуса, но он и не нужен - идею поддержали поклонники холодного десерта по всему свету.

Считается, что мороженое начали продавать в 1786 году в США, хотя его история уходит корнями в глубокую древность. Так, еще 3 000 лет назад в Китае изготавливали прохладительные блюдо из смеси льда, снега и фруктов. Затем там научились смешивать молоко и лед и держали рецепт в строжайшей тайне.

В России тоже делали свое мороженое. Основой его служили молоко, творог, сметана, другие ингредиенты. А сегодня популярное лакомство можно купить повсюду или же сделать самим.

В истории 10 июня известно тем, что именно в этот день в 1807 году был основан Ижевский оружейный завод. В 1948 году на «Ижмаше» началось производство автомата Калашникова, который находится на вооружении по сей день.

10 июня 1846 года шотландец Роберт Томпсон получил патент на пневматические шины. В 1921-м был основан музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна». В 1931-м между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела».

В 1936 году в этот день в Москве основали студию «Союзмультфильм». Сначала она называлась «Союздетмультфильм», но уже через год получила то имя, которое знакомо каждому. «Союзмультфильм» подарил нам такие шедевры, как «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Чебурашка и Крокодил Гена», «Малыш и Карлсон», «Маугли», «Умка» и многие другие.

10 июня 1943 года в США была запатентована шариковая ручка.

В народном календаре сегодня Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита охраняет птенцов гусей, защищая их от хищных птиц. На Гусятника обращали внимание на погоду. Безветренный день предвещал хороший урожай.

У этого дня есть еще одно название - Полудницы. Так называли духов, похожих на обычных женщин. Считалось, что они в жаркие дни настигали и наказывали тех, кто работает в поле в полдень: по народному обычаю в самую жару следовало отдыхать.

Именины 10 июня празднуют Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел и Петр.

В этот день родились композитор Тихон Хренников, артист, конферансье Борис Брунов, певица Людмила Зыкина, художник Илья Глазунов и актер, легендарный Портос из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Валентин Смирнитский.

Растущая луна в первой четверти. Согласно лунному календарю, день подходит для кардинальных изменений, то только в том случае, если все заранее хорошо обдумано. Сегодня нельзя совершать плохих поступков, переносить свои недовольство, тяжести на плечи окружающих. День хорош для дороги, путешествий и мечтаний.