3 марта - День дикой природы

02.03.2024 | 16:01

Сегодня, 3 марта, отмечается несколько праздников мирового масштаба. Один из них - Всемирный день дикой природы. Он должен напомнить о необходимости бережно относиться к флоре и фауне, сохранять биологическое разнообразие на планете. Требуется и ужесточение борьбы с преступлениями в отношении дикой природы.

Сегодня следует сказать спасибо тем, кто радует маленьких зрителей и слушателей теле- и радиопрограммами. Ведь нет такого ребенка, который был бы равнодушен к мультфильмам и детским передачам. А в первое воскресенье месяца отмечается Международный день детского телевидения и радиовещания.

Также сегодня можно поздравить людей, близких к литературе, знакомых писателей и журналистов, ведь 3 марта отмечается Всемирный день писателя.

Всемирный день охраны здоровья уха и слуха отмечается 3 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Сейчас потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире.

А в Японии сегодня отмечается праздник девочек. В древности в этот день заклинатели молились о том, чтобы все беды перешли на бумажных кукол, которых потом пускали плыть по морю или реке. А в XVIII веке возник обычай устраивать в домах, где растут девочки, выставки богато одетых кукол, изображавших жизнь и обычаи императорского дворца. Этот обычай сохранился до сих пор. А девочки в свой день одевают нарядные кимоно, ходят друг к другу в гости, дарят и получают подарки, угощаются сладостями и любуются куклами.

3 марта произошло несколько важных исторических событий. В 1613 году Земский собор избрал российским царем Михаила Федоровича, ставшего первым в династии Романовых. В 1861 году в России обнародовали Манифест об отмене крепостного права. В 1875-м состоялась премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен». В 1918-м был подписан Брест-Литовский договор, ознаменовавший выход России из Первой мировой войны. В 1920-м в Москве открылся Дом печати (ныне Центральный дом журналиста), а в 1923-м вышел в свет первый номер американского журнала Time.

В этот день родились основоположник телефонии Александр Белл, писатель Юрий Олеша, нобелевский лауреат биохимик Артур Корнберг, актеры Римма Маркова и Олег Даль.

В народном календаре 3 марта - Архип и Филимон. Женщины весь день готовили снедь - считалось, что чем ее больше, тем богаче будет дом. Крестьяне привечали убогих и угощали нищих, стараясь сделать как можно больше добрых дел. А святого Филимона называли просто Филей Вешним. Встреча в этот день с белым зайцем сулила новый снегопад, а если на глаза попадался русак, то в ближайшее время можно было ждать тепла.

Именины сегодня отмечают Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор и Федот.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает, что сегодня легко ввязаться в авантюру, поддаться нездоровым идеям или спровоцировать агрессию.