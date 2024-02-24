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25 февраля приготовим уху и расстегаи с рыбой

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Сегодня, 25 февраля, в России нет праздников. Однако в этот день в истории произошло несколько знаменательных событий, которые стоит вспомнить.

25 февраля 1721 года Петр I учредил Святейший правительствующий Синод. Это была первая попытка подчинить церковь интересам государства. Петр I считал, что верховный орган церковного собрания из представителей высшего христианского духовенства будет решать вопросы нравственного и духовного воспитания православных в интересах государства Российского.

Более того, Синод (или Собор) мог регулировать конфликты и расколы среди православных священников, а также следил за тем, чтобы вся православная церковь жила по единым канонам и законам.

25 февраля 1836 года изобретатель Самюэль Кольт получил первый в США патент на шестизарядный револьвер 45-го калибра и открыл собственное производство. Сегодня «кольт» - главный символ Дикого Запада и обязательный атрибут вестернов. Именно об этом оружии сложена пословица «Бог сотворил людей сильными и слабыми, а полковник Кольт сделал их равными».

В этот день в 1956-м на закрытом заседании XX съезда КПСС Никита Хрущев выступил с сенсационным докладом «О культе личности и его последствиях» и изложил факты, обличающие Иосифа Сталина. Доклад был секретным, но уже в начале марта брошюра под грифом «Не для печати» была разослана по всем партийным организациям. Официально документ был опубликован только в 1989 году.

25 февраля родились итальянский драматург Карло Гольдони, французский художник-импрессионист Огюст Ренуар, советский актер театра и кино, педагог Всеволод Санаев, гитарист группы The Beatles Джордж Харрисон, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Алексей Балабанов.

В народном календаре 25 февраля отмечается Алексей Рыбный. В этот день готовили блюда с речной рыбой, пекли пирожки-расстегаи, подаваемые к рыбному бульону. Его во время еды порой заливали прямо в специальное отверстие в пирожке. В старину отмечали: чем холоднее на Алексея - тем теплее будет март.

Именины 25 февраля празднуют Алексей, Антон, Евгений и Мария.

Луна находится в полной фазе. Лунный календарь рекомендует подольше полежать в кровати, погулять, почитать - словом, заняться тем, что доставляет удовольствие.

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Источник — фото pixabay.com
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