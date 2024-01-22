23 января - Всемирный день пирога

22.01.2024 | 17:04

Сегодня, 23 января, откажитесь от клавиатуры компьютера или набора символов на мобильном телефоне. Попробуйте весь день пользоваться только ручкой и карандашом - пишите строчки вручную, как в школе. Неважно, напишете вы признание в любви или сведете бухгалтерский баланс доходов и расходов, но таким образом вы отметите День ручного письма, который также называют Днем почерка.

А еще сегодня стоит сотворить кулинарный шедевр. Причем это должен быть пирог и только пирог. Тесто подойдет любое: дрожжевое или бездрожжевое, песочное или слоеное. А начинка - мясо, капуста и яйца, рыба, яблоки или варенье. Да и вообще пирог может быть какой угодно «национальности» - хоть осетинским, хоть кишем, хоть пиццей. Таким образом вы и ваши близкие (которые, безусловно, высоко оценят ваш труд) отпразднуете Всемирный день пирога.

Также 23 января отмечается День сотрудников органов дознания МЧС России.

23 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1849 году в штате Нью-Йорк диплом врача был впервые вручен женщине - Элизабет Блэквелл. В 1881-м в Большом театре состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского. В 1895 году люди впервые ступили на берег Антарктиды, это была норвежская экспедиция. В 1960-м был установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины: приборы зафиксировали глубину 11 521 м (впоследствии цифра была скорректирована - 10 918 м).

В народном календаре 23 января Григорий Летоуказатель. В этот день можно было спрогнозировать, каким окажется лето. Считалось, что если на стога ляжет иней, то летние месяцы будут дождливыми.

Именины сегодня отмечают Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел и Петр.

23 января родились французский художник Эдуард Мане, испанский художник-сюрреалист, писатель Сальвадор Дали, австрийский предприниматель, основатель хрустальной империи Даниэль Сваровски и ленинградская девочка, автор блокадного дневника Таня Савичева.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует провести день спокойно, не поддаваться негативным эмоциям. Также сегодня не лучшее время для активных действий.