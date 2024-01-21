22 января приведем в порядок дом

21.01.2024 | 09:02

22 января в России отмечается День авиации войск ПВО. Самих войск уже нет (их заменили Воздушно-космические силы РФ), а дата осталась.

А если в семье есть любимый дедушка, можно вместе с поляками отметить День дедушек, который наступает сразу после Дня бабушек (их поздравляли вчера). Окажите внимание своим пожилым родственникам, позвоните им, ведь именно старшее поколение окружает всех заботой, нежностью и любовью, дает советы и оказывает поддержку.

22 января произошло несколько знаменательных событий. В 1506 году в Ватикане была создана швейцарская гвардия - охрана понтификов и папской резиденции. В 1630-м английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок попкорна, и теперь 22 января считается днем рождения воздушной кукурузы.

В России в этот день в 1905 году случилось Кровавое воскресенье, давшее начало первой русской революции, в 1969-м произошло покушение на генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, а в 1980-м началась ссылка Андрея Сахарова.

В народном календаре 22 января - Филиппов день. В это время было принято приводить в порядок дом, а заодно и себя, хлопотать по хозяйству, затевать стирку, уборку, ходить в баню. Предки подмечали: если скот на Филиппа стремится в стойло - жди мороза и снега.

Именины сегодня отмечают Антонина, Захар, Павел, Петр и Филипп.

22 января родились английский философ Фрэнсис Бэкон, французский физик, математик и химик Андре Ампер, английский поэт Джордж Байрон, советский режиссер и сценарист Сергей Эйзенштейн, детский писатель Аркадий Гайдар, физик Лев Ландау, поэт и переводчик Юрий Левитанский, народная артистка РСФСР Валентина Талызина и актер Леонид Ярмольник.

Растущая луна - во второй четверти. Лунный календарь рекомендует посвятить день умеренным физическим нагрузкам и предупреждает: перед реализацией планов необходимо все тщательно подготовить. Также хорошо уделить внимание близким и сосредоточиться на позитиве.