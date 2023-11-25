26 ноября скажите маме слова благодарности и любви

25.11.2023 | 15:55

Сегодня, 26 ноября, в последнее воскресенье месяца, в России празднуется День матери. Это прекрасный повод сказать самому дорогому на свете человеку - маме, как вы ее любите и как благодарны за все, что она для вас сделала.

Праздник с каждым годом становится все популярнее, к нему приурочивают различные акции. По всей стране поздравляют женщин, подаривших жизнь детям.

26 ноября отмечается и Всемирный день информации. Она становится едва ли не главной ценностью в современном мире, а ее объем с каждым днем растет.

Оборотная сторона явления - информационный стресс, от которого страдают современные люди. Победить его поможет разумное использование технологий, контроль объема и строгий отбор получаемых данных.

Также в этот день отмечаются два профессиональных праздника. Первый - Международный день сапожника. Пусть мы носим фабричные сапоги, ботинки, тапочки и кроссовки, но их производители могут с гордостью считать себя представителями одной из старейших профессий.

Второй праздник - День работника свеклосахарной отрасли России. Благодаря свекловодам и производителям сахара всегда можно добавить в чай пару ложек песка или кубиков рафинада. Но не все знают, что на сахзаводах производится и важный ингредиент кормов для сельскохозяйственных животных - свекловичный жом, а также сырье для производства спирта, дрожжей и удобрений - меласса.

В истории день знаменателен тем, что в 1925 году состоялся первый испытательный полет самолета АНТ-4, в 1963-м запустили работу над передачей «Спокойной ночи, малыши!», а в 1965-м Франция самостоятельно вывела на орбиту искусственный спутник (до нее это сделали СССР и США).

26 ноября родились английский поэт Уильям Купер, последний фаворит императрицы Екатерины II Платон Зубов, основоположник кибернетики Норберт Винер, народная артистка РСФСР дрессировщица Маргарита Назарова, Герой Советского Союза космонавт Борис Егоров, советская телеведущая Анна Шатилова и американская певица Тина Тернер.

В народном календаре 26 ноября - Златоуст. Наши предки отмечали, что с этого дня морозы становились сильнее. У хозяек на Иоанна начиналась «пельменная пора»: они делали фарш из мяса, рыбы, грибов и принимались лепить. Пельменей старались наделать как можно больше, а замораживали их прямо на дворе.

Именины сегодня отмечают Герман и Иван.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь рекомендует первую половину дня посвятить общественным мероприятиям, накоплению информации, а вторую половину дня называет исключительно подходящей для старта важного дела.