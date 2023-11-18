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Не забудь!

19 ноября поздравим всех мужчин, а артиллеристов - дважды

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Сегодня, 19 ноября, женщины выражают любовь и благодарность своим мужьям, отцам и сыновьям. Каждому представителю сильного пола приятно слышать, как он нужен, как его любят и насколько важны его твердое плечо, мудрое слово и щедрая душа. Женщины, не скупитесь на добрые слова для своих любимых в Международный день мужчин, и они сторицей себя окупят!

В России 19 ноября отмечается еще один мужской праздник - День ракетных войск и артиллерии, в ознаменование их заслуг в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Первый этап битвы начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерия в нем сыграла ключевую роль.

И сегодня ракетные войска и артиллерия стоят на страже Отечества. Так что если кто-то из ваших знакомых служил или служит в артиллерии, не забудьте их поздравить. Впрочем, как и курсантов учебного заведения в Пензе, где готовят этих специалистов.

Кроме того, 19 ноября, в день рождения создателя химического производства глазури, стекла и фарфора Михаила Ломоносова, отмечается профессиональный праздник работников стекольной промышленности России.

Пензенскую область прославили своими изделиями умельцы из Никольска. Недаром в этом городе проходят международные симпозиумы по художественному стеклу, на которые собираются лучшие профессионалы из многих стран.

А еще в этот день празднуется Всемирный день туалета. У 3,5 миллиарда человек на планете (то есть почти половина всего населения) либо вообще нет санузла в доме, либо он не подсоединен к канализации.

19 ноября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1190 году был основан Тевтонский орден, в 1765-м в Польше открылся первый драматический театр, в 1819-м первых посетителей принял музей Прадо в Мадриде, а в 1824-м случилось крупнейшее за время существования Санкт-Петербурга наводнение.

19 ноября родились первый русский ученый и общественный деятель Михаил Ломоносов, российский мореплаватель адмирал Иван Крузенштерн, «всесоюзный староста» Михаил Калинин, индийский государственный деятель Индира Ганди, известный американский дизайнер Кельвин Кляйн.

В народном календаре сегодня Павел Ледостав. Святого Павла считали заступником военных моряков. Полагали, что в его день воду в реках и озерах сковывает льдом, и крестьяне доставали снасти, готовясь к подледному лову. Снегопад на Павла предвещал снежную зиму, а безветренная погода обещала скорые морозы.

Именины 19 ноября отмечают Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Евфросинья, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня завязывать новые знакомства и строить планы на будущее.

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