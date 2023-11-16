17 ноября угостим и приласкаем черную кошку

16.11.2023 | 11:35

Сегодня, 17 ноября, владельцы черного кота или кошки просто обязаны устроить питомцу праздник: поиграть с ним, угостить лакомством и вообще рассказать, как они его любят. Потому что в этот день ежегодно в Италии отмечают День защиты черных котов (его также называют Днем черных кошек).

И не надо верить в то, что черная кошка приносит неудачу - времена Средневековья, когда ни в чем не повинных животных безжалостно уничтожали, канули в Лету. Лучше взять на вооружение другие приметы. В некоторых районах Англии полагают, что черный кот притянет к хозяйке множество поклонников, а в Шотландии - что принесет богатство в дом. Морякам же угольно-черный кот сулит удачу в плавании.

17 ноября в России принимают поздравления стражи порядка - отмечается День участковых уполномоченных. Праздник учрежден 6 сентября 2002 года, однако сама служба участковых ведет свою историю с 17 ноября 1923-го. Именно в тот день народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил инструкцию участковому надзирателю.

Участковый уполномоченный - человек, о котором говорят: он работает на земле. Иными словами, он в курсе всех проблем, что появляются на вверенной ему территории. Он знает, где проживают пьющие семьи, у кого можно искать украденный в магазине товар, как помочь старушке, убежденной, что ее сглазили, и каким образом наставить трудного подростка на путь истинный.

Также 17 ноября известно и как Международный день студентов. Российская молодежь может отпраздновать его, а 25 января повторить торжества в честь уже национального студенческого дня.

17 ноября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1558 году на английский престол взошла последняя королева из династии Тюдоров - Елизавета I. В 1757-м в Петербурге была учреждена Академия художеств (ныне Российская академия художеств). В 1869-м для судоходства открыли Суэцкий канал. А в 1948-м в Ленинграде поставили на вечную стоянку крейсер «Аврора».

17 ноября родились немецкий математик и астроном Август Мебиус, американский кинорежиссер Мартин Скорсезе, советский актер и режиссер, народный артист СССР Иван Пырьев, легендарная спортсменка-всадница, олимпийская чемпионка по конному спорту Елена Петушкова, а также зарубежные актеры Денни Де Вито и Софи Марсо.

В народном календаре 17 ноября - Ерема. Наши предки были уверены, что в этот день непременно нужно по возможности не выходить даже во двор и говорили: «Ерема - сиди дома». Как полагали, на Ерему злые духи могут проникнуть в избу и утащить из печи раскаленный уголь. На всякий случай, чтобы не ушло счастье, в этот день не давали огня никому из соседей.

Именины, помимо Еремы, сегодня отмечают Александр, Евгения, Иван, Илья, Николай, Порфирий и Степан.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует в первой половине дня избегать ссор и провокаций, а после обеда заняться укреплением имеющихся возможностей.