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8 октября заготовим на зиму капусту

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8 октября, в годовщину Наваринского морского сражения, в России отмечается День командира корабля ВМФ.

Праздник был учрежден в 2007 году по инициативе ветеранов. Ходатайствовала о его введении общественная организация адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов». Традиционно в этот день чествуют командиров всех кораблей ВМФ: надводных, подводных и воздушных.

Также 8 октября в России - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Сегодня поздравления принимают не только они, но и все, кто трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет молоко, мясо и другие продукты питания. Это фермеры, работники полей, специалисты агропромышленного сектора и многие другие.

8 октября произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1906 году Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. Узнав, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на премию по литературе, 8 октября он направил письмо финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту.

В этом послании Толстой просил своего знакомого через шведских коллег «постараться сделать так, чтобы не присуждали премии», ибо, «если бы это случилось, было бы очень неприятно отказываться».

8 октября 1945 года американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь, и сегодня без нее невозможно представить ни одну современную кухню. В этот же день в 1967 году в Великобритании приняли закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей - 0,8 промилле как гранично-допустимый уровень. После этого количество смертей на дорогах снизилось почти в два раза. А в 1970 году Александру Солженицыну присудили Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». Писатель не последовал примеру Толстого и не отказался от нее.

В народном календаре сегодня Сергей Капустник. Православные отмечают память Сергия Радонежского. В этот день рубили капусту, заготавливая ее на зиму. В процессе участвовала вся семья: дети чистили морковь и яблоки, старшие члены семьи резали, муж и жена секли капусту, складывали ее в кадки, засыпали солью, добавляли морковь, яблоки, клюкву или бруснику.

8 октября родились борец Иван Поддубный, поэтесса Марина Цветаева, народные артисты РСФСР Марк Бернес и Леонид Куравлев, писатель Юлиан Семенов, создатель русской поисковой системы Rambler Дмитрий Крюков и американская писательница Луиза Хей.

Именины сегодня отмечают Александр, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей и Федор.

Убывающая Луна – в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня неуместны грубые шутки и цинизм. В этот день люди настроены благодушно, не имеют цели задеть, обидеть, навредить словами. Рекомендуется посетить выставку, концерт, творческий вечер, а тем, кто чувствует себя исчерпанным и уставшим, лучше остаться дома и отдохнуть.

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