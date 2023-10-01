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2 октября - Международный день ненасилия

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Сегодня, 2 октября, во всем мире отмечается относительно новый праздник - Международный день социального педагога. Роль таких специалистов велика, они помогают детям и подросткам социализироваться, найти в обществе свое место.

В День социального педагога в разных странах мира проводятся тематические конференции, форумы и семинары, на которых специалисты обмениваются опытом и ищут решения стоящих перед ними задач.

Также сегодня отмечается Международный день ненасилия. Дата выбрана в честь дня рождения Махатмы Ганди - лидера движения за независимость Индии, основоположника философии и стратегии ненасилия.

В России 2 октября празднуют День среднего профессионального образования. Официальная дата была установлена недавно, в прошлом году. До этого праздник был неофициальным. Поздравления принимают преподаватели и учащиеся профессионально-технических училищ, колледжей и профессиональных лицеев, техникумов.

Кроме того, 2 октября во многих странах Международный день врача. Также сегодня можно поздравить архитекторов со Всемирным днем архитектуры.

В истории 2 октября известно тем, что в 1720 году родоначальник знаменитого клана Демидовых стал дворянином, в 1768-м Екатерина II утвердила приговор печально известной помещице Салтычихе, в 1803-м москвичи впервые увидели полет воздушного шара, а в 1987-м в эфир вышел первый выпуск программы «Взгляд».

В народном календаре сегодня Трофим и Зосима. На Руси отмечали праздник пасечников - Пчелиную девятину. В течение девяти дней с Зосимы нужно было приготовить ульи к зиме. В это время по утрам обязательно ели мед, запивая его теплой водой. Молодежь устраивала Трофимовы вечерки, где парни выбирали невест, а девушки присматривались к женихам. Существовало поверье, что если в этот день пристально взглянуть в глаза избраннику, то он непременно ответит на чувства.

2 октября родились король Англии Ричард III, английский писатель Грэм Грин, диктор Всесоюзного радио народный артист СССР Юрий Левитан, российский актер театра и кино Евгений Сидихин, индийский государственный и политический деятель, философ Махатма Ганди, советский психолог Петр Гальперин.

Именины сегодня отмечают Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

Убывающая луна - в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня меньше спать. Также следует обратить внимание на состояние здоровья: почистить организм, поголодать, пройти процедуры омоложения, ограничить прием мясной пищи.

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