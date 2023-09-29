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30 сентября погуляем по просторам интернета

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30 сентября во всем мире отмечают День переводчика. Этот профессиональный праздник появился только в 1991 году. Дата выбрана не случайно: 30 сентября 420 года скончался один из четырех латинских отцов церкви, писатель, историк, переводчик Иероним Стридонский.

Переводчик - одна из древнейших профессий. Без ее представителей мир не узнал бы строки Библии, не оценил бы законы Ньютона, не прочувствовал прелесть стихов Шекспира. Важность умения понимать другие языки и наречия отражена в легенде о строителях Вавилонской башни.

В России 30 сентября отмечают День интернета. В стране, по данным статистики, по виртуальному пространству гуляет около 97 миллионов человек. Самый большой охват - в Москве: здесь доля пользователей Сети составляет более 75%.

Как ни удивительно, у Всемирной паутины есть и свой святой покровитель. Пока он не утвержден официально, однако пользователи с 2003 года вполне могут уповать на помощь святого Исидора Севильского - испанского епископа, который жил в 560-636 гг. и прослыл первым энциклопедистом Средневековья.

Также сегодня отмечается День Сил специального назначения Росгвардии и День уютного вязаного пледа.

Кроме того, с этого года 30 сентября празднуется День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

В истории в этот день произошло несколько знаменательных событий. В 1791 году в Вене состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» - последнего произведения Моцарта, в 1783-м французы братья Монгольфье сумели поднять в воздух тепловой аэростат (наполненный горячим воздухом шар), в 1941-м началась битва за Москву.

Сегодня православные христиане отмечают память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Вдова София воспитывала дочерей в христианском благочестии. Узнав об этом, император попытался сначала уговорами и подарками, а затем угрозами обратить девочек в язычество. Они оказались стойкими, и правитель приказал подвергнуть их пыткам, а затем обезглавить.

София похоронила своих дочерей и спустя три дня скончалась от горя. На момент смерти Вере было 12 лет, Надежде - 10, а Любови - всего 9. Известие о смерти маленьких, но стойких духом девочек обошло много храмов и городов. Везде православные молились за спасение их душ.

На Руси эти четыре имени были очень популярны в народе, поэтому со временем начали отмечать большой праздник - Вселенские бабьи именины. Они прославляли материнскую мудрость и женские добродетели - веру, надежду и любовь.

30 сентября родились немецкий физик, создатель счетчика частиц радиоактивного излучения Ганс Гейгер, советский математик, географ, астроном, исследователь Севера Отто Шмидт, Маршал Советского Союза Александр Василевский и российский театральный режиссер, актер и педагог народный артист России Юрий Любимов. Также день рождения отмечает советская и российская актриса театра и кино народная артистка СССР Вера Васильева.

Именины сегодня празднуют Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Павел и Софья.

Полнолуние. Лунный календарь советует сегодня как следует отдохнуть от работы и посвятить время созерцанию.

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