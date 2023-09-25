26 сентября - Всемирный день контрацепции

25.09.2023 | 16:11

26 сентября отмечается Всемирный день контрацепции. Учредили его по инициативе ряда организаций, которые занимаются вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи. Статистические данные в этой сфере неутешительны.

26 сентября отмечаются также Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейский день языков и День встречи со старыми друзьями.

26 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1580 году британский мореплаватель и легендарный пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия, в 1815-м в Париже Австрия, Пруссия и Россия объединились в Священный союз, в 1957-м состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история», а в 1969-м был образован Байкальский заповедник.

26 сентября родились русский ученый-физиолог Иван Павлов, англо-американский поэт и критик Томас Элиот, американский композитор и пианист Джордж Гершвин, советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР Валентин Павлов, режиссер, кинодраматург, народный артист СССР Александр Алов, российский поэт, переводчик, автор текстов песен Nautilus Pompilius Илья Кормильцев.

В народном календаре - Корнилье. На него чтили святого Корнилия, а день назвали по созвучию из-за того, что убирали «коренья»: репу, редьку, морковь и свеклу. Считалось, что скоро наступят заморозки и погубят урожай.

Именины сегодня отмечают Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан и Юлиан.

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь называет день подходящим для встречи с друзьями и родственниками. Также сегодня неплохое время для работы и решения проблем.