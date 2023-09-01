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2 сентября - День российской гвардии

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2 сентября в стране отмечается День российской гвардии, установленный в 2000 году. Праздник был придуман для повышения престижа военной службы и поддержания военных традиций.

Сотрудники ППС сегодня отмечают День патрульно-постовой службы полиции МВД России. Они следят за порядком и охраняют безопасность граждан в разных городах страны.

А еще сегодня обладатели густых волос на лицах могут отпраздновать Всемирный день бороды. Он отмечается каждую первую субботу сентября.

2 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1918-м ВЦИК учредил Реввоенсовет республики во главе со Львом Троцким, а в 1940-м был введен почетный знак отличия лиц, имеющих высшие воинские звания, - «Маршальская звезда».

2 сентября 1945-го на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии, что ознаменовало окончание Второй мировой войны. Международный конфликт длился шесть лет - с 1 сентября 1939 года. В войну оказалось втянуто 61 государство, в ней приняли участие в общей сложности более 1,7 млрд человек.

Сегодня в народном календаре Самойлов день. На Руси пророк Самуил считался заступником мужчин, и в этот день утром им подавали новые рубахи и накрывали богатый стол. В Самойлов день зачастую в меню входили жареные грибы с картошкой.

Именины 2 сентября отмечают Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Самуил, Степан, Тимофей и Федор.

В этот день родились советский писатель-фантаст Александр Казанцев, народный артист СССР Евгений Леонов, народный артист РСФСР Валентин Гафт, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова и американский актер Киану Ривз.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, это удачный день для общения и дружеских встреч.

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