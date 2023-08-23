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24 августа послушаем странную музыку

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24 августа в России нет никаких торжественных событий и государственных праздников. Но не стоит отчаиваться - сегодня можно услышать что-то необычное, ведь отмечается Международный день странной музыки. Его придумал американец Патрик Грант в 1998 году. Цель - показать слушателям, что музыка бывает разной, и ознакомить людей с малоизвестными композициями, о которых они никогда не слышали.

24 августа известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 79 году извержение вулкана Везувия уничтожило Помпеи и Геркуланум, в 1572-м в Париже началась массовая расправа католиков над протестантами-гугенотами, известная как Варфоломеевская ночь, а в 1876-м Николай Пржевальский отправился в свою вторую центрально-азиатскую экспедицию. Также 24 августа считается днем рождения чипсов.

В народном календаре 24 августа - день Евпатия Коловрата. На Руси считалось, что в этот день на болота приходит белый конь, ищущий своего погибшего всадника. Ночью животное появляется на кладбище, обегает все захоронения, копает землю и жалобно плачет над усопшими.

24 августа родились аргентинский писатель и поэт Хорхе Луис Борхес, американский актер, продюсер, сценарист и режиссер Стив Гуттенберг и космонавт, Герой России и Киргизии Салижан Шарипов.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня сохранять спокойствие, избегать конфликтов и не ввязываться в споры.

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