20 августа - День Воздушного флота России и всемирный день лени

19.08.2023 | 15:32

Сегодня, 20 августа, начните утро с песенки, в которой упоминается самолет. Например, «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги» или «Потому, потому, что мы пилоты, небо - наш... небо - наш родимый дом!». Ведь в третье воскресенье августа отмечается День Воздушного флота России.

Для современных людей самолет уже давно «не роскошь, а средство передвижения»: этим видом транспорта перемещаются и внутри страны, и по всему миру. Поэтому вспомните сегодня добрым словом пилотов, бортпроводников, механиков, работников аэропортов. Пожелаем им никогда не попадать в ситуацию, когда «машина летит на честном слове и на одном крыле»!

Сегодня, в воскресный день, любители поспать подольше или просто понежиться в постели могут отметить всемирный день лени. Его придумали в Колумбии в 1984 году, с тех пор он носит статус неофициального, но глубоко уважаем миллионами людей.

Кроме того, сегодня во всей планете отмечается День комара. Проводится он не для того чтобы как-то поддержать насекомое, а, наоборот, с целью донести до общественности опасность распространения малярии через укусы кровососущих.

20 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1721 году были пущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа, в 1812-м Михаил Кутузов был назначен главнокомандующим всеми действующими российскими армиями, в 1915-м в русскую армию приняли 18-летнего Георгия Жукова - будущего Маршала Советского Союза, а в 1945-м в СССР создали сверхсекретный комитет для руководства работами по использованию атомной энергии урана.

20 августа родились советский и российский режиссер театра и кино, сценарист, народный артист России Андрей Михалков-Кончаловский, советский и российский писатель-прозаик Василий Аксенов, а также художественный руководитель пензенского драматического театра Сергей Казаков.

В народном календаре 20 августа - день Марины-Пимены. Двойное название праздник получил в честь преподобного Пимена и мученика Марина. В этот день хозяйки подавали на стол пироги с малиной, урожай которой уже сходил на нет. А мужчины в шутку приговаривали: «Марины - не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут».

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Пимен, Стефан.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь рекомендует не искать новые возможности, а сохранять уже имеющиеся.