16 августа можно полакомиться малиновым вареньем

15.08.2023 | 17:39

Сегодня, 16 августа, отмечается необычный праздник - день малинового варенья. И хотя в средней полосе эта ягода уже отошла, у хорошей хозяйки всегда найдутся баночки с лакомством, которое на Руси использовалось как противовоспалительное, жаропонижающее, кроветворное средство.

Так что не пожалейте припасов, откупорьте заготовленное и побалуйте себя замечательной сладостью. Можно напечь блинчиков и начинить их, можно намазать кусок булки маслом, а сверху выложить ягодки в сиропе, а можно просто зачерпнуть варенье ложкой, отправить в рот и запить ароматным горячим чаем.

В народном календаре 16 августа так и называется - Малинник. Ароматная ягода всегда ассоциировалась с чем-то приятным. Недаром в народе о благополучном существовании говорили: не жизнь, а малина!

Еще этот день называли Антоном Вихровеем. Считалось, что сильный ветер сегодня предвещает морозную и снежную зиму, а если зарядит дождь, то он будет идти потом еще долго.

В истории 16 августа знаменательно тем, что в 1819-м в английском Манчестере по распоряжению британского правительства войска разогнали 60-тысячный рабочий митинг, в 1960-м была основана Международная академия астронавтики, а в 1971-м вступила в силу Конвенция о психотропных веществах.

Именины 16 августа отмечают Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма и Николай.

16 августа родились французский писатель Жан де Лабрюйер, русский ученый-востоковед, лингвист и путешественник Юрий Рерих, французский актер Пьер Ришар, советский хоккеист и тренер, двукратный олимпийский чемпион Геннадий Цыганков и американская певица Мадонна.

Новолуние. Лунный календарь гласит, что сегодня самое время пересмотреть собственную линию поведения, вспомнить прошлое, приготовиться к новому этапу в своей биографии. Это день любви, прощения, покаяния и подведения итогов.