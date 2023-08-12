13 августа поздравим строителей и отведаем сочной сладкой дыни

12.08.2023 | 15:28

Сегодня, 13 августа, в России отмечается поистине всенародный День строителя.

Впервые этот праздник работников строительных отраслей состоялся в СССР 12 августа 1956 года. С тех пор во второе воскресенье августа строители принимают поздравления и подарки.

Если вы хоть раз держали в руках шпатель, складывали из кирпичей дачный домик, сколачивали из досок сарай, штукатурили стены и клеили обои, то смело можете отмечать его наравне с профессионалами.

А если вы устроите в честь строителей пир, то ничего не будет удачнее, как украсить его сочной сладкой дыней. Тем более что второе воскресенье августа - День туркменской дыни. На родине эти плоды считаются национальным богатством, символом таланта и трудолюбия местных земледельцев. Дыню там называют «королевой бахчи», поэты посвящают ей стихи, писатели - рассказы и очерки, а художники изображают ее на натюрмортах и пейзажах.

Если вам удобнее держать ложку, зубную щетку или карандаш в левой руке, чем в правой, то сегодня вы можете отметить Международный день леворуких. Его инициатором стал британский Клуб левшей, созданный в 1990 году.

В этот день левши всего мира (а их, согласно статистике, от 3 до 10% населения) стремятся привлечь внимание производителей товаров к своей особенности. Ведь им непросто приспособиться к предметам, рассчитанным в основном на правшей. И если в советские времена маленьких левшей насильно заставляли держать ложку и авторучку в правой руке, то теперь от этого правила отказались.

Среди левшей много талантливых людей: художники, писатели, композиторы, политики. Литературный герой Николая Лескова, уникальный мастер, был самым что ни на есть левшой, почему и получил свое прозвище.

13 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1624 году кардинал Ришелье был назначен первым министром Франции, в 1822-м император Александр I подписал рескрипт «О запрещении тайных обществ и масонских лож», в 1928-м в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача, а в 1961-м началось сооружение Берлинской стены.

13 августа родились русский мореплаватель Юрий Лисянский, кубинский политический и военный деятель Фидель Кастро, английский и американский кинорежиссер Альфред Хичкок, русский физиолог Иван Сеченов, народная артистка СССР Тамара Макарова и немецкий революционер Карл Либкнехт.

В народном календаре 13 августа - Евдокимов день. На Руси у него было особенное значение: православные отмечали Евдокимово заговенье перед Успенским постом. Сам пост не считался голодным, ведь летнее время позволяло разнообразить меню всевозможными блюдами из зерна нового урожая, овощей, ягод, плодов.

Именины сегодня отмечают Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан и Юрий.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь обещает сегодня открытия, прозрения и озарения.