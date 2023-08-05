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6 августа – День железнодорожника и железнодорожных войск

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Сегодня, 6 августа, в России отмечается День железнодорожника. Ежегодно работники этой отрасли отмечают свой профессиональный праздник в первое воскресенье последнего летнего месяца.

Учредили его в 1896 году, приурочив ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. Сегодня они связывают множество уголков страны от Москвы до Владивостока, без них невозможно представить современную жизнь.

С Днем железнодорожника в этом году совпадает профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих железнодорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации (ЖДВ ВС России). Он установлен в честь образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурго-Московской железной дороги. Соответствующее положение императора Николая I вышло 6 августа 1851 года.

Первым военным железнодорожникам было предписано охранять транспортные узлы, мосты и станции. А сегодня железнодорожные войска Вооруженных сил РФ - это специальные подразделения, которые отвечают за железные дороги, используемые для воинских перевозок. Кроме того, они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф.

6 августа также является Днем памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. В 1945 году в этот день американцы осуществили атомную бомбардировку японского города. В результате были убиты и пропали без вести около 150 тысяч человек. До сих пор последствия взрыва продолжают сказываться на людях.

9 августа атомная бомба с плутониевым зарядом еще большей мощности была сброшена на другой японский город - Нагасаки.

В Хиросиме проходит минута молчания в память о сотнях тысяч жертв страшных событий, а японские дети делают из бумаги журавликов в знак надежды на будущее без атомного оружия. К мемориалу в центре города несут цветы и венки.

6 августа в память о трагедии организация «Врачи мира - за предотвращение ядерной угрозы» предложила отмечать Международный день «Врачи мира - за мир». Сегодня движение объединяет свыше 200 тысяч медиков.

В историю этот день вошел еще несколькими знаменательными событиями. 6 августа 1806 года официально прекратила свое существование Священная Римская империя, в 1889-м прошел последний бой боксеров без перчаток, в 1961-м советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос, а в 1991-м появился первый интернет-сервер.

6 августа родились русский предприниматель и меценат Павел Демидов, британский ученый и первооткрыватель пенициллина Александр Флеминг и американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения Найт Шьямалан.

В народном календаре сегодня Борис и Глеб. В этот день крестьяне не выходили на полевые работы, опасаясь гроз и пожаров.

Именины 6 августа отмечают Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Ил(л)арион, Кристина, Николай, Поликарп и Роман.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня не следует расходовать энергию по мелочам, лучше сконцентрироваться на самой важной цели.

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