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1 августа - День образования службы специальной связи

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1 августа - День тыла Вооруженных Сил РФ. Его отмечают представители воинских соединений, частей, подразделений, учреждений, осуществляющих тыловое и техническое обеспечение силовых структур. Праздник утвердили приказом Министерства обороны РФ 7 мая 1998 года.

Кроме того, в нашей стране 1 августа отмечается День образования службы специальной связи, появившейся в 1939 году. В функции службы включили перевозку и доставку секретной и совершенно секретной корреспонденции, а также драгоценных металлов по всей стране. И сегодня, хотя легко связаться с любой точкой мира и переслать через курьерскую компанию любой груз, служба спецсвязи по-прежнему востребована. Ведь некоторые сведения или ценности можно передать получателю только с глазу на глаз.

Также в первый день августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Именно в начале последнего летнего месяца в 1914 году Российская империя вмешалась в конфликт. Первая мировая война стала одной из самых серьезных в истории человечества - как по количеству стран-участниц, так и по числу жертв. Было убито более 10 миллионов солдат, еще больше получили ранения.

А еще сегодня Всероссийский день инкассатора и День борьбы с раком легкого.

1 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1774 году ученые впервые выделили молекулярный кислород, в 1903-м Серафима Саровского причислили к лику святых, а в 1964-м вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк».

В народном календаре 1 августа Макринин день. По тому, насколько сырым он выдастся, в старину судили, какой будет приближающаяся осень: если шел дождь, то и ждали дождливую. Осадки также предвещали хороший урожай на будущий год и обилие орехов в лесу.

1 августа появились на свет французский естествоиспытатель Жан Батист Ламарк, американский писатель Герман Мелвилл, советская киноактриса Ада Войцик, советская телеведущая Валентина Леонтьева и французский модельер Ив Сен-Лоран.

Именины в этот день отмечают Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан и Тихон.

Полнолуние. Лунный календарь предупреждает: если сегодня вы в чем-то сомневаетесь, отложите решение вопроса на более подходящий день. Неверное действие может испортить хорошее начинание.

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