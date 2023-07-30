31 июля - Всемирный день паркового рейнджера

30.07.2023 | 14:51

Сегодня, 31 июля, отмечается Всемирный день паркового рейнджера, учрежденный в 2007 году. Парковый рейнджер - это специалист по защите и сохранению природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией.

В этот день поздравляют государственных инспекторов по охране животных и окружающей среды.

31 июля произошло несколько знаменательных событий. В 1026 году в Вышгороде был освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба. В 1605-м в Кремле венчался на царство под именем Димитрия Ивановича Григорий Отрепьев, более известный в истории как Лжедмитрий I. В 1956 году в Москве открылся Центральный стадион имени В. И. Ленина (ныне «Лужники»). А в 1994-м Сергей Бубка установил мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом (6 м 14 см). За это достижение спортсмен получил в подарок красный автомобиль «Феррари» стоимостью 120 тысяч долларов.

31 июля родились клоун Олег Попов, народная артистка СССР Вера Марецкая, певица и актриса Эдита Пьеха, телеведущий Леонид Якубович и комик Луи де Фюнес.

В народном календаре 31 июля - Омельянов день. В южных районах к этому времени заканчивалась жатва, и хозяйки начинали заниматься заготовкой варенья и солений на зиму.

Именины сегодня отмечают Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон и Степан.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня время решительных действий, которые могут в корне изменить вашу жизнь.