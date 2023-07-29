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30 июля - День Военно-Морского Флота РФ

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Сегодня, 30 июля, в последнее воскресенье месяца в России отмечается один из любимых праздников - День Военно-Морского Флота РФ.

Это дата, значимая не только для военных моряков, но и для всех, кто охраняет морские рубежи страны, работников учреждений и предприятий, связанных с флотом и кораблями, а также для ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил.

30 июля - хороший повод вспомнить о преданных и верных друзьях. Во всем мире отмечают Международный день дружбы, так что позвоните школьной приятельнице или пригласите на встречу старого товарища.

Сегодня также Всемирный день борьбы с торговлей людьми, которая до сих пор существует. Он был учрежден ООН в 2013 году как один из способов противостояния злу. 30 июля проводятся семинары, конференции, фотовыставки, посвященные проблеме работорговли, цель которых - повысить градус остроты проблемы.

В истории 30 июля известно тем, что в 1792 году в этот день на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза» - самая знаменитая песня Великой французской революции, ставшая гимном сначала повстанцев, а затем и всей страны.

В народном календаре 30 июля - Марина с Лазарем. Предки подмечали, что это время зарниц - молний без грома. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что по ней можно судить о будущей осени.

Именины сегодня отмечают Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита и Марина.

30 июля родились чудотворец Серафим Саровский, один из главных идеологов движения декабристов Никита Муравьев, английская поэтесса и автор знаменитого романа «Грозовой перевал» Эмилия Бронте, американский промышленник Генри Форд, один из руководителей Белого движения Николай Юденич, а также американский актер, бизнесмен и политический деятель Арнольд Шварценеггер.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь гласит, что сегодняшний день хорош для общественных мероприятий, групповых контактов, накопления информации.

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