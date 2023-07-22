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23 июля - День дачника в России

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Сегодня, 23 июля, отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Впрочем, он считается днем защиты всех морских млекопитающих.

В морях России обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них занесены в Красные книги РФ и Международного союза охраны природы.

Охота на китов и торговля китовым мясом запрещены с 1986 года, когда Международная китобойная комиссия после 200 лет беспощадного истребления ввела запрет на этот промысел. Однако на смену китобоям пришли ловцы морских животных, продающие их в цирки и дельфинарии.

В частности, широкую огласку получила «китовая тюрьма» возле Находки. В бухте в ожидании продажи в Китай содержались косатки, занесенные в Красную книгу, и белухи. В июне 2019-го их транспортировали за 1,8 тысячи километров до Охотского моря и выпустили в бухте Средней.

В некоторых странах отмечают дни китов не только 23 июля, но и в другое время. Например, австралийцы - в первую субботу июня, а американцы - 21 июня. Кроме того, 19 февраля празднуется Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).

А еще сегодня в России празднуют День дачника. Это прекрасный повод отправиться за город, отдохнуть и потрудиться на свежем воздухе. Для миллионов граждан дача является и местом отдыха, и подспорьем в домашнем хозяйстве, и любимым занятием, которым они посвящают немалую часть своей жизни.

23 июля известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1774 году крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань, в 1881-м в Льеже была учреждена Международная федерация гимнастики (FIG), в 1952-м в Египте произошел военный переворот, а в 1994-м вступил в силу закон «О Конституционном суде Российской Федерации».

23 июля родились русский поэт Петр Вяземский, поэт-песенник Михаил Матусовский, австрийский философ и психолог Густав Кафка, народный артист РСФСР Юрий Катин-Ярцев, советский режиссер, актер, сценарист Александр Кайдановский.

В народном календаре - Антоний Громоносец. В этот день крестьяне вилами собирали у берегов водоемов ряску и несли в корзинах на подворья, где скармливали птицам и использовали в качестве удобрения.

Именины сегодня отмечают Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий и Петр.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь обещает, что все сказанное в этот день, и хорошее и плохое, имеет большую вероятность претвориться в жизнь. Поэтому нужно тщательно следить за речью.

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