10 июля - День воинской славы России

09.07.2023 | 15:16

Сегодня отмечается День воинской славы России. 10 июля 1709 года произошла Полтавская битва, в которой русская армия под командованием Петра I одержала победу над шведами.

После того как Петр I отвоевал у Карла XII Ливонию и основал Санкт-Петербург, шведский король решил идти на Москву с юга - через Украину. 11 мая началась осада Полтавы шведскими войсками. В конце месяца к городу подошли главные силы русской армии во главе с Петром. 8 июля на военном совете император принял решение о генеральном сражении.

В результате Полтавской битвы первоклассная европейская армия Карла XII была наголову разгромлена русской, а сам король вместе с гетманом Мазепой скрылся в Османской империи.

Победа русских войск привела к перелому в Северной войне. Швеция перестала быть главной военной силой в Европе.

Православная церковь сегодня празднует обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, причисленного к лику святых в 1988 году.

10 июля - день, отмеченный в истории несколькими знаменательными событиями. В 1878 году в Англии впервые футбольный арбитр воспользовался свистком. В 1925 году в Дейтоне (США) начался процесс против преподавания теории Дарвина. В СССР в 1934-м создали народный комиссариат внутренних дел, а в 1935-м приняли постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы».

В народном календаре сегодня Самсон Сеногной. В это время часто идут дожди, подмачивая заготовленное сено. Крестьяне верили: если на Самсона пошел дождь, то лить будет до бабьего лета.

С именинами сегодня можно поздравить Александра, Владимира, Георгия, Ивана, Мартина, Петра и Самсона.

10 июля родились герой Отечественной войны 1812 года князь Петр Багратион, французский художник-импрессионист Камиль Писсарро, австрийский физик, инженер, изобретатель Никола Тесла, легендарный оперный певец Сергей Лемешев, советский писатель Лев Кассиль, телеведущая и актриса Татьяна Веденеева, а также - с разницей в 10 лет - народные артисты России Илья Олейников и Юрий Стоянов.

Убывающая луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня не следует принимать серьезных решений, зато день хорош для учебы и проведения переговоров. Стричься 10 июля не стоит - будет сложно получить результат, который вас устроит.