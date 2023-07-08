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9 июля отметим День рыбака

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Сегодня, 9 июля, отмечают свой профессиональный праздник рыбаки. Он был установлен еще во времена СССР, в мае 1965 года.

Без такой отрасли, как рыболовство, невозможно представить человеческую цивилизацию. С незапамятных времен люди обращались к реками, озерами и морями как к источникам пропитания. День рыбака – праздник, любимый многими. К нему приурочены множество интересных мероприятий, а традиционным угощением становится уха.

У любителей сладкого сегодня есть повод побаловать себя чем-то вкусным, так как неофициально отмечается день сахарного печенья. Поздравьте знакомых кондитеров и продавцов таких изделий.

У христиан сегодня свой праздник - явление Тихвинской иконы Божией Матери. Это один из образов, написанных святым апостолом Лукой. В V веке икона была перенесена из Иерусалима в Константинополь, откуда в 1383 году исчезла и чудесным образом явилась над водами Ладожского озера.

В южном полушарии планеты сегодня чествуют день, когда в 1816 году была принята Декларация независимости Объединенных Провинций Серебряной Реки (Аргентины). 9 июля считается датой рождения одноименной латиноамериканской республики.

По народному календарю 9 июля - Давид Земляничник. К этому времени на Руси поспевала земляника, которую любят за яркий цвет, тонкий аромат и целебные свойства. В Пензенской области ее собирают раньше - с 20-х чисел июня. Сейчас самое время заготовить земляничные листья для вкусного и целебного чая. Зимой такой сбор придаст сил и повысит общий тонус организма.

Наши предки верили, что если человек в Давидов день положит в левый карман листья земляники, то ему никто не сможет отказать и даст в долг.

Если в этот день шел дождь, ждали мокрого лета, а если светило солнце - ясного.

В истории 9 июля знаменательно следующими событиями: в 1762 году в Петербурге произошел дворцовый переворот, в результате которого на престол вступила Екатерина II; в 1791-м русская армия нанесла поражение турецким войскам в Мачинском сражении; в 1877-м в США изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию Bell Telephone Company, а в Уимблдоне прошел первый теннисный турнир.

В этот день именины отмечают Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел и Тихон.

9 июля родились поэт Николай Асеев, народный артист России кинорежиссер Элем Климов, народная артистка России Лия Ахеджакова, бывший президент Украины Виктор Янукович, американский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер Том Хэнкс.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня хороший день для веселья и развлекательных мероприятий. Но он удачен и для хозяйственных дел, например заготовки впрок продуктов. Храбрым сегодня будет сопутствовать удача, пришло время для подвигов и новых рекордов.

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