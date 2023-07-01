2 июля поздравим работников флота и спортивных журналистов

01.07.2023 | 14:54

Сегодня, 2 июля, в первое воскресенье месяца, в России отмечается День работников морского и речного флота. В этот день чествуют всех, кто трудится на пассажирском, торговом и ледокольном флоте, портовиков, судоремонтников, благодаря которым обеспечивается деятельность морских и речных путей.

Еще 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста. Праздник учрежден в честь исторического события, датированного 2 июля 1924 года, когда в Париже появилась Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС).

Если вы верите в «летающие тарелки» и пришествие инопланетян, то сегодня не забудьте отпраздновать Всемирный день НЛО, который также называют Днем уфолога. Он относится ко всем исследователям необъяснимых объектов и явлений внеземного происхождения.

День был выбран потому, что в конце июня или начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл в американском штате Нью-Мексико упал странный объект. Спецслужбы засекретили все материалы дела. Это убедило многих, что там разбилась «летающая тарелка».

В истории 2 июля известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1698 году английский изобретатель Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину, в 1869-м был основан город-порт Владивосток, в 1900-м совершил первый полет дирижабль, построенный графом Цеппелином, а в 1976-м провозгласили Социалистическую Республику Вьетнам.

2 июля появились на свет мать Александра Пушкина Надежда Ганнибал, австрийский композитор Кристоф Глюк, немецкий писатель Герман Гессе, русский живописец Константин Маковский, французский модельер Пьер Карден и африканский политический деятель Патрис Лумумба.

В народном календаре 2 июля - Зосима Пчельник. Предки считали, что на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Чтобы обрадовать покровителя пчеловодства, пасечники закапывали в землю кувшин с медовухой.

Именины сегодня отмечают Иван и Фаддей.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь называет этот день одним из самых счастливых в цикле, когда можно давать старт любому сложному проекту.