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20 апреля сдадим кровь для нуждающихся

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Сегодня, 20 апреля, в России отмечается Национальный день донора. Он посвящен всем, кто сдает кровь ради здоровья и жизни часто совершенно незнакомых людей, а также врачам, которые берут кровь, следят за санитарным состоянием станций переливания, придумывают новые методики и разрабатывают аппаратуру, тщательно исследуют сдаваемые препараты.

Дата выбрана неслучайно: 20 апреля 1832 года молодой петербургский врач Андрей Мартынович Вольф впервые провел успешное переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Грамотная работа медика и донорская кровь мужа пациентки спасли ей жизнь.

В истории 20 апреля известно несколькими знаменательными событиями. В 1656 году в России помимо серебряных монет начали чеканить медные деньги. В 1841-м был опубликован первый в истории литературы детективный рассказ «Убийство на улице Морг» Эдгара По, в 1843-м вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири, а в 1901-м торжественно открылся Большой зал Московской консерватории.

В народном календаре 20 апреля - Акулинин день. Согласно народным поверьям, в это время в прудах просыпаются русалки. Примечали: если на Акулинин день в небе много звезд, значит, летом будет большой урожай грибов и ягод.

Именины 20 апреля у Акулины, Аркадия, Георгия, Даниила, Евдокии и Петра.

В этот день родились российский военный и политический деятель Александр Лебедь, хоккеист, общественный деятель и политик Вячеслав Фетисов, немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии Адольф Гитлер, заслуженный артист РСФСР Павел Луспекаев, всенародную любовь которому принесла роль таможенника Верещагина в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», а также советская и российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Новолуние. Согласно лунному календарю, сегодня не стоит заниматься денежными вопросами. В идеале проведите день в домашней обстановке.

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